На фестиваль польского кино "Висла" приглашают карагандинцев

Карагандинцы смогут увидеть лучшие фильмы польского кинематографа последних лет. В предстоящее воскресенье, 24 ноября, в кинотеатре «Сарыжайлау» (пр-т Бухар-жырау, 32) состоится открытие традиционного кинофестиваля «Висла».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии