Мексиканец Альварес победил американца Берлангу решением судей

Чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес 14 сентября успешно защитил титулы в бою с представителем США Эдгаром Берлангой, нанеся сопернику первое поражение в карьере.
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