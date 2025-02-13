В ДТП с автобусом на Чкаловском проспекте обошлось без пострадавших. Как сообщили в полиции Петербурга, инцидент произошёл около 10.
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В ДТП с автобусом на Чкаловском проспекте обошлось без пострадавших. Как сообщили в полиции Петербурга, инцидент произошёл около 10.