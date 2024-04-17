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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Флорида» сыграет с «Тампой» в 1-м раунде плей-офф, «Бостон» – с «Торонто»

«Флорида» стала победителем Атлантического дивизиона за счет победы над «Торонто» (5:2) и поражения «Бостона» от «Оттавы» (1:3).

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