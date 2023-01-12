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«Барселона» подала в суд на Ла Лигу и требует разрешить увеличиение зарплатной ведомости на 15%, как это сделали другие клубы в рамках сделки с CVC

«Барселона» подала иск в суд на Ла Лигу. Ла Лига не позволила «Барселоне» увеличить зарплатную ведомость на 15%, как это сделали клубы, согласившиеся на сделку с компанией CVC Capital Partners.

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