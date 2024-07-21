Танцевальные вечера для пенсионеров в Адлере 🗓 22 июля, 5 и 19 августа, 19:00 📍 Ульянова, 84/4 👭 Вход свободный 👤 Интересный Сочи.
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Танцевальные вечера для пенсионеров в Адлере 🗓 22 июля, 5 и 19 августа, 19:00 📍 Ульянова, 84/4 👭 Вход свободный 👤 Интересный Сочи.