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Регионы России

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Вячеслав Володин призвал школьников уделять больше времени сложным предметам

Вячеслав Володин призвал школьников уделять больше времени сложным предметам

1 сентября в Саратове в ходе общения с одиннадцатиклассниками новой крупной школы председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал учащихся уделять больше времени изучению таких сложных предметов, как математика, физика и химия.

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