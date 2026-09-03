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Куба расширила возможности для частных предприятий

Куба расширила возможности для частных предприятий

Соответствующие положения установлены Указом-законом 133/2026 о новой классификации предприятий. Документ опубликован 2 сентября и вступает в силу 9 сентября.

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