Дипломаты США предрекли Вашингтону удар по репутации из-за Киева

Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de Чтобы не подорвать доверие стратегических партнеров, палате представителей американского конгресса надо принять проект помощи и Украине, и Израилю.
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