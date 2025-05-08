Операторы беспилотников группировки «Днепр» рассказали о полетах в тыл врага

Дроноводы группировки «Днепр» эффективно используют беспилотники для уничтожения противника. Корреспондент «МК» побывал на Ореховском направлении СВО в Запорожской области, где наши операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» выявили и уничтожили замаскированные артиллерийские орудия ВСУ.