Операторы беспилотников группировки «Днепр» рассказали о полетах в тыл врага

Дроноводы группировки «Днепр» эффективно используют беспилотники для уничтожения противника. Корреспондент «МК» побывал на Ореховском направлении СВО в Запорожской области, где наши операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» выявили и уничтожили замаскированные артиллерийские орудия ВСУ.
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