«Локомотив» не выдержал скоростей «Зенита», но будет пенять на судейство Карасева

Кто виноват в поражении «Локомотива: Сергей Карасев или мощный «Зенит»? В большом матче «Зенит» подтвердил, что находится на кардинально ином уровне футбола, отмечает «Спорт день за днем».
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