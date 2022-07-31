Спорт Уик-Энд

10 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Журналисты - не стану называть их стервятниками - скажу помягче. Это персонажи, главным стремлением которых в любом и...«Холодный пот пот...
  • Ruslan Zakirov
    Алчный профессионал. Смешно, когда они рассуждают о какой-то преданности к клубам, целуют ромбики и стрелочки, клянут...«Конечно, будет н...
  • Владимир Моргунов
    Сами гимнастки оценили свою половую неприкосновенность ниже "любимого спорта" Он их трахал, а они продолжали занимать...Американские гимн...

«Локомотив» не выдержал скоростей «Зенита», но будет пенять на судейство Карасева

«Локомотив» не выдержал скоростей «Зенита», но будет пенять на судейство Карасева

Кто виноват в поражении «Локомотива: Сергей Карасев или мощный «Зенит»? В большом матче «Зенит» подтвердил, что находится на кардинально ином уровне футбола, отмечает «Спорт день за днем».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх