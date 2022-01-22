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Воспитанники кадетской школы с.Бабугент Кабардино-Балкарской Республики приняли участие в акции «Студенческий десант»

Учащиеся общеобразовательного учреждения «Кадетская школа-интернат № 2»   с.п.  Бабугент в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» по приглашению сотрудников полиции посетили ОМВД России по Черекскому району КБР с ознакомительной экскурсией.

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