Понятие «студенческая семья» хотят закрепить в законодательстве

Молодым и студенческим семьям хотят найти место в законодательстве и помочь с жильем. Об этом во время заседания Экспертного совета Комитета Госдумы по молодежной политике 10 февраля сказал глава Комитета Артем Метелев.
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