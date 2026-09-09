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Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября

Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в начале ноября

В среду, 4 ноября, россияне будут отдыхать в связи с государственным праздником Россиян этой осенью ожидает сокращенная рабочая неделя из-за празднования Дня народного единства.

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