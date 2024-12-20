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Политика как она есть

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В Курске задержали гендиректора Корпорации развития региона

В Курске задержали гендиректора Корпорации развития региона

Генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в курском приграничье.

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