В Курске задержали гендиректора Корпорации развития региона

Генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в курском приграничье.
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