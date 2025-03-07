🌷🌷🌷Цветы на высоте 190 метров появятся над Симферополем 8 марта телебашню украсят цветы, разноцветные переливы, порхающие бабочки, красные сердца.
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🌷🌷🌷Цветы на высоте 190 метров появятся над Симферополем 8 марта телебашню украсят цветы, разноцветные переливы, порхающие бабочки, красные сердца.