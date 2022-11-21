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Татьяна Тарасова: «Дэвис и Смолкин собирались принимать участие в Гран-при России, но обстоятельства поменялись — отношения РФ и США в том числе»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отсутствии Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в заявке на заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию Перми.

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