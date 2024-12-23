За 11 месяцев на уральских предприятиях погибли 49 сотрудников

Свердловская область остается одних из самых неблагополучных регионов по промышленному травматизму. Это связано с тем, что на Урале – одна из самых высоких концентраций производств, в том числе – опасных и вредных, заявил на пресс-конференции председатель федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.