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За 11 месяцев на уральских предприятиях погибли 49 сотрудников

За 11 месяцев на уральских предприятиях погибли 49 сотрудников

Свердловская область остается одних из самых неблагополучных регионов по промышленному травматизму. Это связано с тем, что на Урале – одна из самых высоких концентраций производств, в том числе – опасных и вредных, заявил на пресс-конференции председатель федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

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