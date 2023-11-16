Мишустину пожаловались на рост цен на куриные яйца в Тюмени

Руководитель фракции КПРФ Тюменской областной думы Тамара Казанцева обратилась с письмом к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением установить предельные розничные цены на куриное яйцо в регионе.
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