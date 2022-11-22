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Рублев опроверг слова сотрудника ресторана для участников итогового о его кулинарных предпочтениях: «Больше половины – неправда. Получается, я уже не могу спокойно поесть нигде?»

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев опроверг рассказ о своих кулинарных предпочтениях в ресторане итогового турнира ATP.

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