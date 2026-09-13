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Турнир памяти В.Е. Родионова. «Самара» обыграла «Барнаул» в матче за 3-место, «Автодор» встретится с «Динамо-Владивосток» в финале

В Саратове завершается 3-й турнир памяти В.Е. Родионова. « Самара » победила «Барнаул» в матче за третье место.

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