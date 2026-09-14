ВС вернул на рассмотрение дело петербургской матери о принятом без отца решении

Верховный суд России пересмотрит дело жительницы Северной столицы, которое прошло уже три инстанции. Петербурженка добивается смены фамилии сыну на новую.
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