Как в школах Молдавии насаждают русофобию и героизируют нацистов (I)

Кирилл ОЗИМКО Из Молдавии в последнее время приходит всё больше шокирующих новостей из области исторической политики и работы государства с обществом.
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