Генерал украл и остался Героем России. Это норма? Сложный этический вопрос и простые ответы экспертов

ТГ Татьяна Гусева Я считаю, что военные вдвойне ответственны за коррупцию. Мы им страну доверили, они должны её защищать, а не грабить! Поэтому, украл- к стенке!

владимир второв почитайте Как один мужик двух генералов прокормил...А мы не знаем даже их количество...Они сиротинушки и кормятся как кто может...