Генерал украл и остался Героем России. Это норма? Сложный этический вопрос и простые ответы экспертов

Коллаж Царьграда. Если крупный военный чиновник или генерал украл деньги, выделенные на нужды армии, можно ли это считать государственной изменой? И надо ли лишать звания Героя России тех, кто проворовался? Эти вопросы Царьград задал заслуженному юристу России Ивану Соловьёву.
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