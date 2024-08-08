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Генерал украл и остался Героем России. Это норма? Сложный этический вопрос и простые ответы экспертов

Генерал украл и остался Героем России. Это норма? Сложный этический вопрос и простые ответы экспертов

Коллаж Царьграда. Если крупный военный чиновник или генерал украл деньги, выделенные на нужды армии, можно ли это считать государственной изменой? И надо ли лишать звания Героя России тех, кто проворовался? Эти вопросы Царьград задал заслуженному юристу России Ивану Соловьёву.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Я считаю, что военные вдвойне ответственны за коррупцию. Мы им страну доверили, они должны её защищать, а не грабить! Поэтому, украл- к стенке!
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4 час.
владимир второв
почитайте Как один мужик двух генералов прокормил...А мы не знаем даже их количество...Они сиротинушки и кормятся как кто может...
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3 час.
Геннадий Табакаев
Герой России, это просто дискредитация этой высокой награды. Надо разобраться, кто его представлял и подписывал это представление к высокой награде.
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2 час.

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