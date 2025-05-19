Домашние львы Берберовых, или Трагедия, которая не должна была произойти

SI

Sergey Ivanov

Нельзя держать дома крупного хищника! Инстинкт заставляет хищника слушаться того, кто сильнее. Но однажды он понимает, что сам стал сильнее своего хозяина, что хозяин вдруг испугался его оскаленных клыков- и с этого момента уже он будет считать себя главой прайда. Есть и еще один критический момент: Это половое созревание зверя. В этот период даже собака становится нервной, своенравной и непослушной! И от хозяина требуется применить физическую силу, чтобы заставить ее повиноваться человеку. Львы живот прайдами- то есть, большой семьей, в которой царит строгая иерархия. Пока был жив Лев Львович- он был непререкаемым авторитетом в прайде. Но вот его не стало- и лев вдруг осознал, что теперь он- самый сильный, а значит- самый главный в прайде! Спусковым крючком трагедии явилось то,что у пумы началась течка- и у льва поехала крыша. И он начал набрасываться на всех, в ком усматривал соперника. Так же ведут себя в схожей ситуации и собаки. Но есть разница: Хозяин все- таки сильнее собаки- и всегда может заставить ее подчиниться. Со львом это не прошло. Глупость, соединенная с незнанием психологии хищника, самонадеянность и стремление к дешевой популярности- вот составляющие трагедии. Между прочим: Берберов вместе с уже Кингом- 2 участвовал в съемках другого фильма, в котором была сцена, в которой детишки жили вместе со львом. Опытные специалисты, глядя на то, как Кинг вертится среди толпы детишек, только качали головами. Но страсть к дешевой популярности (а может, еще и страсть к гонорарам) перевесила разумную осторожность. Трагедия- притом, гораздо более масштабная, могла случиться уже тогда. Достаточно было льву махнуть лапой- брызнула кровь. Испуганные крики детей, паника- и сработает инстинкт хищника. Сейчас львов законом запрещено содержать в квартире. И это правильно! Хотя содержать гепардов, наверное, запретили напрасно... Гепард по размерам и своей силе равен крупной собаке. Он прекрасно дрессируется- в отличие от других кошачьих. Его держали в домах еще древние египтяне, чему сохранилось масса доказательств в виде письменных источников и рисунков. Держат их и сейчас в Южной Африке. Берберовские дешевые киноподелки канули в Лету. Эти дешевки даже изначально было тошно смотреть, а теперь, зная, какой трагедией окончился этот «эксперимент»- тошно вдвойне. Исключением является разве что «Приключений итальянцев в России». Но там лев играет эпизодическую роль, Сам фильм совсем о другом- это просто веселые приключения искателей сокровищ, и не более того. Но есть действительно серьезный фильм «Рожденная свободной»- про львицу Эльзу. Снят он по книге Джой Адамсон- серьезном художественном исследовании о жизни львицы среди людей и о том, как удалось ее вернуть в дикую природу.