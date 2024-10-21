Школьники могут отправиться в туры по вузам Москвы в рамках нового проекта

В столице развивают новый проект для школьников — туры по вузам. В его рамках можно узнать о профилях обучения и подготовки, познакомиться с учебной и внеучебной жизнью и определиться с планами на поступление.
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