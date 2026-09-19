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Мировое обозрение

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Избирком Марий Эл сообщил о явке 34,49% избирателей на выборах в Госдуму

Избирком Марий Эл сообщил о явке 34,49% избирателей на выборах в Госдуму

К исходу второго дня голосования на выборах в Госдуму в Марий Эл на избирательные участки пришли 178 тысяч 475 человек.

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