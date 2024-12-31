Свыше 8500 младших специалистов подготовлено в учебных центрах Восточного военного округа в 2024 году

Военнослужащие проходили подготовку на должности механиков-водителей и наводчиков-операторов танков Т-72Б3 и Т-80, боевых машин пехоты БМП-2, которые приобрели теоретические и практические навыки эксплуатации специальной техники и выполнения санитарно-эпидемиологических норм.