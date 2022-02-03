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На границе Турции и Греции замерзли насмерть 12 мигрантов

На границе Турции и Греции замерзли насмерть 12 мигрантов

Близ границы Турции и Греции были обнаружены тела замерзших мигрантов, передает BBC News. 11 человек скончались на месте, еще один был госпитализирован с обморожениями и умер в больнице.

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