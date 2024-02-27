Белый дом заявил об опасности новых территориальных победах России на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 27 февраля, заявил, что в случае отсутствия финансовой поддержки Киева Россию в ближайшие двух месяцев сможет добиться новых территориальных успехов на Украине, – сообщают СМИ.
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