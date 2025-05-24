Мохамед Салах снова признан лучшим в АПЛ: 33 гола и 23 передачи

Мохамед Салах из "Ливерпуля" удостоен звания лучшего игрока сезона в АПЛ второй раз в карьере. В сезоне 2024/25 форвард забил 33 гола и сделал 23 передачи, войдя в пятёрку игроков, дважды удостаившихся этой награды наряду с Анри и Роналду.