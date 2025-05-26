Шаг вперед в области прозрачных антимикробных покрытий

Учёные из Японии создали нанолисты борида водорода (HB) способны уничтожать вирусы, бактерии и грибки всего за 10 минут даже в полной темноте! Прозрачные покрытия из HB эффективно инактивируют SARS-CoV-2, вирус гриппа, кишечную палочку, стафилококк и плесневые грибы, разрушая белки микробов на поверхности.