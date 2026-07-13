Орловская прокуратура аннулировала продажу гигантского участка

Покровский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительным договор купли-продажи земельного участка площадью 6,7 гектара, заключённый между местной администрацией и гражданином в апреле 2025 года.
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