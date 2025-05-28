Лавров: затягивание Украины в НАТО стало «спусковым крючком» конфликта

Линия затягивания Украины в НАТО стала «спусковым крючком» конфликта. Такое мнение 28 мая высказал министр иностранных дел Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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