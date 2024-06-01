Атака на новом участке фронта: Армия России наступает к западу от Работино (КАРТА)

Армия России атакует на новом участке фронта, наступая к западу от Работино. Российские силы перешли в наступление в Запорожской области, к западу и востоку от деревни Нестерянка, пишут украинские ресурсы.
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