Хотел покорить Америку и оказался рядом с великим Ларионовым! Но карьеру Суглобова в НХЛ сломала травма

«Саше не повезло».Наших звезд Национальной хоккейной лиги знают все хоккейные болельщики: Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Артемий Панарин, Сергей Бобровский, Никита Кучеров, Андрей Василевский — список можно продолжать очень долго.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии