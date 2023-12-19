В ДТП с КамАЗом на Куйбышевском шоссе пострадали два человека

Авария произошла ночью в понедельник, 18 декабря, в районе дома №28. По предварительным данным, 54-летний мужчина за рулём КамАЗа врезался в «Киа Рио» под управлением 56-летнего водителя и в «Хёндэ Солярис», за рулём которой 34-летнего жителя Краснодара.
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