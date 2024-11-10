Два блогера поглумились над жертвами трагедии в «Крокус Сити Холл»

Две молодые блогерши стали источником бурных обсуждений, записав ироничное видео возле «Крокус Сити Холла» в Москве, в котором они, к большому сожалению, подшучивали над трагедией, предположив о возможности нового теракта.
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