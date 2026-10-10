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1rre

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Из оборонных контрактов могли похитить 13 миллиардов: следствие завершило громкое дело с участием бывшей чиновницы ДНР

Из оборонных контрактов могли похитить 13 миллиардов: следствие завершило громкое дело с участием бывшей чиновницы ДНР

Из оборонных контрактов могли похитить 13 миллиардов: следствие завершило громкое дело с участием бывшей чиновницы ДНР Юлия СкворцоваРасследование уголовного дела о предполагаемом хищении более 13 миллиардов рублей у Министерства обороны России завершено.

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