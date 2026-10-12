Зоопсихолог Капустина: вечерние игры и поздний ужин помогают кошкам спать дольше

Зоопсихолог Светлана Капустина посоветовала изменить режим игр и кормления кошки, чтобы она перестала будить хозяев на рассвете, сообщает Life.
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