Институциональные инвесторы продолжают увеличивать вложения в XRP-ETF

Интерес профессиональных управляющих к биржевым фондам на базе XRP продолжает расти. Согласно последним документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), американская инвестиционная компания Gerber, управляющая активами на сумму около 592 млн долларов, приобрела 12 958 паев Franklin XRP ETF.