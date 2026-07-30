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Институциональные инвесторы продолжают увеличивать вложения в XRP-ETF

Институциональные инвесторы продолжают увеличивать вложения в XRP-ETF

Интерес профессиональных управляющих к биржевым фондам на базе XRP продолжает расти. Согласно последним документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), американская инвестиционная компания Gerber, управляющая активами на сумму около 592 млн долларов, приобрела 12 958 паев Franklin XRP ETF.

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