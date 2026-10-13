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RT Russia

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Мельникова: если спорт продолжат мешать с политикой, это будет полный кошмар

Мельникова: если спорт продолжат мешать с политикой, это будет полный кошмар

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала об отказе в нидерландской визе. Она пояснила, что Федерация гимнастики России получила документ, где было сказано: наши спортсмены могут приехать в Роттердам на чемпионате мира, но без Мельниковой, Анны Калмыковой и Виктории Листуновой.

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