Мельникова: если спорт продолжат мешать с политикой, это будет полный кошмар

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала об отказе в нидерландской визе. Она пояснила, что Федерация гимнастики России получила документ, где было сказано: наши спортсмены могут приехать в Роттердам на чемпионате мира, но без Мельниковой, Анны Калмыковой и Виктории Листуновой.