С передовой – на госслужбу: в Астраханской области участников СВО ждут для работы в органах власти

В регионе заработал проект «Победоносец» - аналог президентской программы «Время героев». Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение о реализации региональной программы «Победоносец», которая предполагает выявление и переподготовку участников СВО, желающих прийти на госслужбу.
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