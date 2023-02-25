Минздрав РФ: сегодня медики стоят лицом к лицу с вызовом, помогая раненым на передовой

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко принял участие на Всероссийском фестивале военно-патриотической песни «Своих не бросаем», где вспомнил, как медики сначала столкнулись с опасностью коронавирусной инфекции, а сейчас работают на передовой.