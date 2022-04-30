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Отравление,затем кома: у солистки группы «Воровайки» Светланы Ларионовой остановилось сердце

Отравление,затем кома: у солистки группы «Воровайки» Светланы Ларионовой остановилось сердце

29 апреля фанаты узнали страшную новость – любимица публики, солистка группы «Воровайки», Светлана Ларионова попала в больницу.

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