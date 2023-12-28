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Заур Смирнов назвал бессилием оправдания Киева по поводу вторжения на полуостров

Заур Смирнов назвал бессилием оправдания Киева по поводу вторжения на полуостров

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов прокомментировал РИА «Новости» слова представителя ГУР, что вторжение на полуостров летом 2023 года не состоялось, так как заявления об этом были частью информационной борьбы.

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