Песков: Путин в ближайшее время не планирует новых зарубежных поездок

Глава Российской Федерации Владимир Путин в ближайшее время не планирует новых зарубежных поездок. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который стал собеседником ТАСС.
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