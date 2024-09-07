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Песков: Путин в ближайшее время не планирует новых зарубежных поездок

Песков: Путин в ближайшее время не планирует новых зарубежных поездок

Глава Российской Федерации Владимир Путин в ближайшее время не планирует новых зарубежных поездок. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который стал собеседником ТАСС.

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