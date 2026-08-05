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FiNE NEWS

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Причины рекордных продаж полноприводных машин в России объяснили

По итогам первого полугодия 2026 года в России было продано рекордное количество полноприводных автомобилей — 260,4 тысячи новых машин, что составляет 42,8% от общего числа реализованных автомобилей в стране.

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