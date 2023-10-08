Афганистан: Более 2 тысяч жертв землетрясения в Герате

Афганистан оказался в эпицентре одного из самых разрушительных за последние 20 лет землетрясений, которое унесло жизни более 2000 человек, по сообщениям временного правительства, возглавляемом радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).
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