Нижегородцы вырвали победу у казанцев в серии буллитов со счётом 2:1, решающие броски исполнили Амир Гараев и Даниил Сероух.
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